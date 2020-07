Peter Lenkov licenziato da CBS non sarà più showrunner di MacGyver e Magnum P.I., creava ambienti di lavoro ostili (Di mercoledì 8 luglio 2020) Peter Lenkov licenziato da MacGyver e Magnum P.I. per comportamenti sbagliati sul set CBS Television Studios ha licenziato Peter Lenkov cui deve successi come i reboot di Hawaii Five-0, MacGyver e Magnum P.I. per l’accusa di creare un ambiente ostile, dannoso sul set delle sue serie tv. Lo studio ha anche concluso l’accordo pluriennale che aveva con l’autore. Lenkov quindi non sarà più showrunner e produttore di MacGyver e Magnum P.I. due serie che ha sviluppato in prima persona. Secondo quanto riporta deadline, la decisione sarebbe stata presa dopo due settimane circa di indagini portate avanti da CBS Tv Studios dopo una lamentela arrivata dal set di MacGyver. Sembra che nell’arco della sua carriera Lenkov altre tree volte sia stato accusato di creare ambienti tossici, malsani. Nelle 10 stagioni di Hawaii Five-0 Lenkov è stato accusato ... Leggi su dituttounpop

"Si continua a lavorare per rendere migliore l'ambiente di lavoro sul set", con queste parole CBS spiega il perché del licenziamento di Peter Lenkov, showrunner di Magnum PI e MacGyver e, in passato, ...

