“Non se lo aspettava nessuno”. William e Harry, ora la Royal family trema davvero: il retroscena choc (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il sogno che i due principi possano ritornare fratelli nel vero senso della parola, sembra ormai distante anni luce. Ricordiamo tutti i bei tempi in cui si scambiavano sguardi d’intesa e complicità, i tempi in cui Meghan non era ancora la moglie di Harry e William lo proteggeva senza soffocarlo. In tantissimi speriamo ancora che riescano a recuperare quell’antico rapporto di fratellanza, quel “nonostante tutto” che adesso si è trasformato in un “bisogna pensare per sé”. William e Harry, d’altronde, hanno condiviso un mucchio di cose, prima fra tutte la perdita più importante, quella che un ragazzino non dovrebbe mai subire, la perdita della mamma. Ricordiamo tutti quei due ragazzini già grandi, vestiti di tutto punto, innanzi la bara della madre, Lady Diana, con le guance asciutte e il dolore negli occhi. ... Leggi su caffeinamagazine

TemptationITA : CONTENUTO SPOILER: Andrea ha visto qualcosa che proprio non si aspettava ?? Non ci resta che attendere giovedì per s… - patriziaandreoz : @MaxWhitesand Mia madre diceva fai il male e ricordalo,fai il bene e scordatelo Sono cresciuta con una persona che… - UrizenPlayer22 : @ilgiornale Cosa ci si aspettava? Nato dal vaffa, ministro delle papere, di certo non poteva evolversi in grande st… - AliceCheStress : RT @Tremenoventi: Secondo me se clicchi su “1 mese gratis” e non su “salta la prova” YouTube stesso non sa cosa deve fare perché non se l’a… - fyorellanza : È lì , è là , è là che l'aspettava El Miguel . E ti ,e ti non dici niente ,a Miguel. -

Ultime Notizie dalla rete : “Non aspettava Crisanti: “Troppe rassicurazioni facili da esperti e politici. Ma non è finita” La Repubblica