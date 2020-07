Napoli, il cognato di Osimhen: “Premier League? Bugie. A breve renderà nota la sua scelta” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Cresce sempre più l’attesa intorno a Victor Osimhen, il possibile colpo estivo del Napoli. Ma riguardo l’attaccante del Lille nelle ultime ore si sono intensificate le voci circa delle possibili offerte provenienti dalla Premier League. A chiarire l’equivoco ci ha pensato Osita Okolo, cognato di Osimhen, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Victor non sta aspettando chiamate da squadre inglesi – ha precisato il cognato del giocatore del Lille –. È una grandissima menzogna questa storia della Premier League e non so come facciano a venir fuori queste Bugie. Si tratta di una sua decisione personale, che riguarda la sua vita privata e sportiva. Oggi avrà un meeting con il suo ... Leggi su sportface

