Morte di Mauro Palmiro, tutti pensano alla moglie ora, ma lei non risponde (Di mercoledì 8 luglio 2020) Non ha chiamato i soccorsi, non ha cercato il marito ma ora non può rispondere alle domande degli inquirenti perché è ricoverata in stato di choc. La Morte è sempre avvolta nel mistero ma se dietro si nasconde un omicidio e ancor di più un coinvolgimento da parte di parenti o amici nell’atto delittuoso l’oscurità … L'articolo Morte di Mauro Palmiro, tutti pensano alla moglie ora, ma lei non risponde proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

iostoconGiorgia : RT @fdiviterbo: Mauro Rotelli: 'Con la bocciatura dell'emendamento sul credito di imposta sulle sponsorizzazioni il governo ha condannato a… - ItaIiaSovrana : RT @fdiviterbo: Mauro Rotelli: 'Con la bocciatura dell'emendamento sul credito di imposta sulle sponsorizzazioni il governo ha condannato a… - FratellidItalia : RT @fdiviterbo: Mauro Rotelli: 'Con la bocciatura dell'emendamento sul credito di imposta sulle sponsorizzazioni il governo ha condannato a… - fdiviterbo : Mauro Rotelli: 'Con la bocciatura dell'emendamento sul credito di imposta sulle sponsorizzazioni il governo ha cond… - granati_mauro : RT @RadioRadioWeb: 'Terrorismo psicologico, protocolli sbagliati, creazione di un mito mai esistito, cioè un virus potente che avrebbe ucci… -