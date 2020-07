Matteo dice no, Giorgia dice streaming (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’apericena per farli ri-conoscere. Questa mattina è arrivato l’invito di Giuseppe Conte ai tre leader di Centrodestra per un incontro, previsto per domani (giovedì) alle 18 a Palazzo Chigi. Matteo Salvini ha annunciato che non ci sarà perché ha altri impegni (dice di dover incontrare operai e lavoratori); Antonio Tajani, al netto di eventuali sorprese dell’ultima ora sarà presente, così come Giorgia Meloni. E proprio la leader di Fratelli d’Italia chiede che il tutto sia trasmesso in diretta streaming. Insomma, l’incontro Conte-Meloni potrebbe seguire i vecchi cliché pentastellati. LEGGI ANCHE > Quali impegni avrà domani pomeriggio Salvini che ha dichiarato che non può andare all’incontro con Conte? «È infine arrivato l’invito di Conte a incontrarci per ... Leggi su giornalettismo

CroalxQ : RT @UltimoUMC: Ci sono 20 #Carabinieri demansionati e umiliati dagli Uffici del Generale #Nistri e nessuno dice niente. Sì, ci sono combatt… - isladecoco7 : RT @UltimoUMC: Ci sono 20 #Carabinieri demansionati e umiliati dagli Uffici del Generale #Nistri e nessuno dice niente. Sì, ci sono combatt… - 3rachenle : ogni tanto il mio cervello si ferma e dice a ripetizione matteo ma pippi cocaina - ___marika_____ : Matteo Gazzini, coordinatore della Lega negli USA, inizia con un post su Facebook dove dice che non c’è libertà se… - luca_p74 : RT @UltimoUMC: Ci sono 20 #Carabinieri demansionati e umiliati dagli Uffici del Generale #Nistri e nessuno dice niente. Sì, ci sono combatt… -