Roma – "In un momento di grave crisi economica, come quella inasprita dall'emergenza covi19, il Dl Semplificazioni puo' fare davvero la differenza rispetto al passato: non solo facendo ripartire i cantieri ma garantendo finalmente ai cittadini e ai territori delle infrastrutture sicure, efficienti e a basso impatto ambientale, con una nuova visione mai adottata prima. Pertanto anche per il Lazio ci auguriamo che siano accantonati progetti ormai superati e devastanti per il territorio, frutto della vecchia politica, quali quelli relativi all'autostrada Roma-Latina e al tracciato della superstrada Orte-Civitavecchia, e sostituiti con progetti alternativi, a ridotto impatto economico ed ambientale, su cui i ...

Ultime Notizie dalla rete : M5S Roma M5S: Roma-Latina e Orte-Civitavecchia, no a vecchi progetti RomaDailyNews Ponte Genova, Salvini a Crimi: decisioni rimandate da Conte e M5S

Roma, 8 lug. (askanews) - "Non ci siamo mai opposti a nulla, sono sempre stati Conte e i 5Stelle a rimandare ogni decisone, sulla pelle dei genovesi e dei liguri". Lo dice Matteo Salvini, dopo che Vit ...

Missione Libia, la maggioranza al governo: garanzie sui diritti umani

Il rischio di un grave incidente politico è rimasto altissimo fino all’ultimo . Poi, alla fine, l’ok al decreto missioni è arrivato in Senato non senza malumori e frizioni nella maggioranza. Il punto ...

