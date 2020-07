Litiga con il compagno e getta il cagnolino dal balcone: morto sul colpo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una donna di 44 anni è stata denunciata dai carabinieri a San Giovanni la Punta, nel Catanese: al culmine di una lite con il suo compagno ha buttato dalla finestra il cagnolino del partner per costringere l’uomo a lasciare casa sua. L’animale, di appena 7 mesi, di piccola taglia, è morto sul colpo dopo un volo di 4 piani. La donna dovrà rispondere di maltrattamento di animali seguito da decesso.L'articolo Litiga con il compagno e getta il cagnolino dal balcone: morto sul colpo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

matteosalvinimi : #Salvini: Vogliamo davvero andare avanti con un governo Pd-5Stelle che litiga su TUTTO? Esempio? Noi avremmo votato… - AMorelliMilano : #Toninelli va al bar e litiga con i militanti. Succede quando chi non ha fatto nulla si misura con la piazza. Le ur… - s4racg : RT @flashvlight: bella la gente che litiga con te ma tu non hai litigato con loro. - silvia_pianeta : RT @flashvlight: bella la gente che litiga con te ma tu non hai litigato con loro. - nsrows : RT @flashvlight: bella la gente che litiga con te ma tu non hai litigato con loro. -

Ultime Notizie dalla rete : Litiga con S. G. La Punta, litiga con il compagno e gli butta il cagnolino dalla finestra La Sicilia Omicidio a Colà: Micaela investita ed uccisa con l'auto. Ascoltato il marito

È di Micaela Bicego il corpo trovato all'alba di mercoledì da una passante nel parcheggio delle Terme di Colà, in via dei Miniscalchi, nel comune di Lazise. La donna, classe 1973, originaria di Bussol ...

Litiga col fidanzato e uccide il suo cane gettandolo dal balcone

Una donna di 44 anni è stata denunciata dai carabinieri a San Giovanni la Punta, nel catanese, perché al culmine di una lite con il suo compagno ha buttato dalla finestra il cagnolino del partner per ...

È di Micaela Bicego il corpo trovato all'alba di mercoledì da una passante nel parcheggio delle Terme di Colà, in via dei Miniscalchi, nel comune di Lazise. La donna, classe 1973, originaria di Bussol ...Una donna di 44 anni è stata denunciata dai carabinieri a San Giovanni la Punta, nel catanese, perché al culmine di una lite con il suo compagno ha buttato dalla finestra il cagnolino del partner per ...