Lampard su Jorginho: “Ci darà tanto in futuro” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il tecnico del Chelsea, Frank Lampard, ha rilasciato in sede di conferenza stampa alcune dichiarazioni su Jorginho. “Jorginho è un calciatore molto importante per noi, se non ha giocato titolare una volta non vuol dire assolutamente nulla. E’ un calciatore che al Chelsea potrà dare ancora tantissimo in futuro.” Foto: Mykhel L'articolo Lampard su Jorginho: “Ci darà tanto in futuro” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

