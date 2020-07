Il Mose rispunta nel dl Semplificazioni. Quanto è costato finora e a che punto è l’opera che doveva essere pronta nel 2016 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 7 luglioIl 10 luglio si va in scena: le 78 paratoie del Mose si solleveranno tutte insieme, davanti agli occhi della ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. O almeno, così dovrebbe andare secondo i programmi. Il test inizialmente era stata fissato per il 30 giugno ma è stato rimandato per fare altre prove ed evitare che qualcuna delle paratoie si blocchi sul fondo della laguna. Il Mose rientra nell’elenco dei cantieri sbloccati dal Decreto Semplificazioni, una lista di opere pubbliche che attraversa l’Italia, dal raddoppio della Genova-Ventimiglia al potenziamento della Salerno-Reggio Calabria. Il limite per la realizzazione della barriera che difenderà Venezia dall’acqua alta è fissato per il 2021, come spiegava a novembre la ministra De Micheli: ... Leggi su open.online

