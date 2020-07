Il CEO e Presidente di MSI Sheng-Chang Chiang ci lascia all'età di 56 anni (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sheng-Chang Chiang, CEO e Presidente di Micro-Star International (MSI) è morto all'età di 56 anni dopo essere caduto da un edificio, secondo quanto riportato. Chiang, noto anche come Charles Chiang, ha acquisito MSI nel gennaio del 2019 dopo aver guidato il successo dell'azienda nel campo delle schede madri e schede grafiche come Head of Desktop Computing.MSI è stato uno dei principali sponsor nello spazio degli eSports con accordi con esponenti del calibro di ESL e BlizzCon.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Morto il CEO e Presidente di #MSI Sheng-Chang Chiang, fatale la caduta da un palazzo. - cybersec_feeds : RT @nicolarsr: 20 anni fa ha costruito un impero #innovando, oggi senza la #cybersecurity non costruirebbe nemmeno il sito #web della parro… - GamesVillageITA : A quanto pare la #MSI non ha dichiarato molto, potete trovare tutto nel link allegato... - PCGamingit : Il presidente e CEO di MSI Sheng-Chang Chiang è morto - - Ambrosetti_ : Prosegue nell'ambito della Community di CEO di #AmbrosettiClub il ciclo di incontri con i Governatori. Oggi si disc… -

Ultime Notizie dalla rete : CEO Presidente Commerzbank, titolo in rialzo dopo dimissioni Ceo e presidente Yahoo Finanza Iglta, la convention nel 2022 a Milano

Si terrà nel 2022 la convention clobale Iglta in Italia, a Milano, grazie al grande impegno profuso in questi mesi per mantenere l’evento nel nostro Paese. Lo annunciano John Tanzella ceo e presidente ...

Salute in crociera: il settore collabora per la ripartenza

Royal Caribbean Group e Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. hanno annunciato una collaborazione per sviluppare standard di sicurezza e salute in crociera potenziati in risposta alla pandemia globale c ...

Si terrà nel 2022 la convention clobale Iglta in Italia, a Milano, grazie al grande impegno profuso in questi mesi per mantenere l’evento nel nostro Paese. Lo annunciano John Tanzella ceo e presidente ...Royal Caribbean Group e Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. hanno annunciato una collaborazione per sviluppare standard di sicurezza e salute in crociera potenziati in risposta alla pandemia globale c ...