Governo, Prodi: “Lentezza nelle decisioni, ma col Covid abbiamo salvato l’Europa. Voti di Forza Italia sul Mes? Non è più un tabù” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un Governo lento, nel prendere le decisioni. Ma che allo stesso tempo, sul Covid, “ha dettato la linea” e ha perMesso “di salvare l’Europa“. Romano Prodi ripercorre i Mesi caratterizzati dal coronavirus. E lo fa, intervistato da Maurizio Molinari e Marco Damilano a Repubblica delle Idee (a Bologna, dove è di casa), in relazione alle mosse del Governo guidato da Giuseppe Conte. Le scelte prese, quelle ancora da prendere, come sul Mes, ma anche la tenuta dell’esecutivo e la legge elettorale, che i gruppi in Parlamento promettono di mettere a punto. La difficoltà principale del Conte 2, secondo l’ex presidente del Consiglio, “è il rinvio, che ha ricoperto una parte predominante” in ... Leggi su ilfattoquotidiano

