Genoa-Napoli, ore 19.30: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 8 luglio 2020) Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Sanabria, Pinamonti. Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Ruiz; Politano, Mertens, Insigne. Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Napoli e della Serie A. Leggi su 90min

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - sscnapoli : ?? #GenoaNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - DilectisG : RT @museodiemozioni: Contest Museo di Emozioni Risultato esatto e marcatori per Genoa Napoli di stasera ?? Un bel premio a sorpresa per il… - infoitsport : Genoa-Napoli, Fedele: 'Il mio pronostico: vi dico il risultato finale del match' -