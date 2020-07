Gasp, scudetto? È nelle mani della Juve «Nostro obiettivo è la zona Champions» (Di giovedì 9 luglio 2020) Sabato l’Atalanta incrocia la strada della Juventus e, reduce dalla nona vittoria di fila, per la Dea parlare di scudetto è follia? Leggi su ecodibergamo

Sabato l’Atalanta incrocia la strada della Juventus e, reduce dalla nona vittoria di fila, per la Dea parlare di scudetto è follia? «È un azzardo, lo scudetto è nelle mani della Juve - ha risposto Gia ...L’Atalanta è la squadra più in forma del campionato e non solo: ha vinto tutte le partite post-lockdown, come solo Bayern e Real Madrid hanno saputo fare. La Juve “ha blackout totali” per dirla con le ...