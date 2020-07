Furia Giancarlo Magalli: la ‘coltellata’ ad Adriana Volpe è clamorosa (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, Adriana Volpe è sbarcata a Tv8 al timone di un nuovo programma accanto ad Alessio Viola: ‘Ogni mattina’, in onda dalle 10 alle 14. Prima del debutto, sui social aveva condiviso la sua emozione per questa nuova avventura, sperando di ritrovare il supporto del pubblico. “Riparto da Milano con mia figlia Gisele e… cambio tutto”, aveva scritto. La conduttrice, quindi, si è trasferita a Milano, città nella quale la sua carriera ebbe inizio, per dare vita allo show che spazia dall’informazione all’intrattenimento, tenendo compagnia al pubblico in un’atmosfera familiare e accogliente. Ma le cose non stanno andando bene. La prima puntata, trasmessa lunedì 29 giugno 2020, è stata seguita da 98.000 spettatori con ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Furia Giancarlo La furia di acqua e fango a Madonnina: impossibile stilare un bilancio Il Piccolo Albano sulla scomparsa di Ylenia Carrisi sbotta “Ora basta non ne posso più”

Nonostante sia trascorso molto tempo si continua a parlare di Ylenia Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power che ormai è scomparsa da oltre 30 anni. Non c’è proprio pace per la famiglia Carrisi ch ...

Adriana Volpe | La frecciatina con Viola contro Lorella Cuccarini

Adriana Volpe e Alessio Viola hanno deciso di cominciare la nuova avventura su TV8 con grande autoironia: la battuta sulla Cuccarini e (soprattutto) su Giancarlo Magalli. Ogni Mattina è il nuovo inizi ...

Nonostante sia trascorso molto tempo si continua a parlare di Ylenia Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power che ormai è scomparsa da oltre 30 anni. Non c’è proprio pace per la famiglia Carrisi ch ...Adriana Volpe e Alessio Viola hanno deciso di cominciare la nuova avventura su TV8 con grande autoironia: la battuta sulla Cuccarini e (soprattutto) su Giancarlo Magalli. Ogni Mattina è il nuovo inizi ...