“Ecco cosa mi è successo in carcere”. Fabrizio Corona denuncia: “L’ho dovuto sopportare per 7 mesi” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Se pensiamo ai personaggi italiani più sovversivi, il primo che ci viene in mente è sicuramente Fabrizio Corona, che ad oggi risulta sempre nell’occhio del mirino… soprattutto perché ama mettercisi da solo. Troppo tempo alla larga dalle polemiche potrebbe risultare difficile, così, Fabrizio, ci tiene a mantenerci sempre sul pezzo e questa volta la trovata è geniale. Corona ha pubblicato la bozza del suo ultimo libro su Instagram: una brevissima clip che inquadra la bozza del suo libro in cantiere. Il titolo appare quasi urlato, “Come ho inventato l’Italia”, queste le parole scelte da Fabrizio Corona per una delle parti fondamentali del suo libro. L’ha annunciato nel modo più in voga del momento, un post su Instagram, ma a scatenare i commenti dei suoi follower, più che il titolo del libro, o più ... Leggi su caffeinamagazine

