Deferimento all'Ordine dei Giornalisti per Selvaggia Lucarelli: "Geniale" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Paola Francioni Selvaggia Lucarelli è stata deferita all'Ordine dei Giornalisti per aver reso riconoscibile suo figlio a mezzo stampa dopo la contestazione a Salvini Selvaggia Lucarelli è stata deferita all'Ordine dei Giornalisti della Lombardia dopo i fatti accaduti domenica mattina presso il gazebo della Lega alla periferia di Milano. In quell'occasione la giornalista si trovava nelle vicinanze con il suo fidanzato e il figlio, che si è poi avvicinato a Matteo Salvini per una rimostranza. Il giovanissimo contestatore, appena 15 enne, è stato successivamente identificato dalla polizia e le sue immagini hanno fatto rapidamente il giro del web e dei social. A pochi giorni da quel fatto, l'OdG ha deciso di deferire ... Leggi su ilgiornale

TommasoMignini : Leggo lo sdegno a sinistra per gli attacchi alla cirinnà, fratello arrestato perché associato al clan dei senesi, e… - ArturoMarghera : @catlatorre @stanzaselvaggia Salv1n1 come ex direttore de La Padania, è un iscritto all'ordine dei giornalisti dell… - An_Zl : Questa vicenda che riguarda il deferimento di @stanzaselvaggia all'OdG, che segue di pochi giorni quell'altra vigli… - korry_87 : @stanzaselvaggia Lavori con quel borioso inetto di Travaglio e sei collega di Scanzi, mi sembra il minimo un deferimento all'ordine. - mariocavallaro : Il deferimento di @stanzaselvaggia all'Ordine dei Giornalisti è stato sicuramente scritto da Groucho Marx -