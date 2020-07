Coronavirus in Campania: mascherine obbligatorie nei terminal e sui bus, tamponi per chi arriva da Paesi extra Schengen (Di mercoledì 8 luglio 2020) Obbligo di indossare la mascherina in tutte le aree terminal del trasporto pubblico (comprese banchine e binari) nonché all'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto e durante tutto... Leggi su ilmattino

