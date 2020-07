Cina, 26enne toglie i denti del giudizio: due settimane dopo muore dissanguato (Di mercoledì 8 luglio 2020) Cina: toglie i denti del giudizio, due settimane dopo muore dissanguato muore dissanguato due settimane dopo aver tolto i denti del giudizio: l’incredibile vicenda è avvenuta in Cina ed è stata raccontata dall’agenzia di stampa Red Star News. Secondo quanto ricostruito, il 26enne Liu Guofan il 25 maggio scorso si è recato all’ospedale Changsha, nella Cina centro-meridionale, per rimuovere i denti del giudizio. Cinque giorni dopo, il ragazzo ha scritto sul forum cinese Zhihu di avere “la bocca piena di sangue”. Il giovane ha anche aggiunto di aver sanguinato ininterrottamente per giorni, condividendo le foto delle coperte e dei vestiti intrisi di sangue. Il giorno seguente, Liu Guofan è tornato in ospedale, dove gli sono stati messi ulteriori punti. Ma, secondo quanto dichiarato dalla sorella, Huan, il 26enne ha continuato a ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Cina 26enne Cina, 26enne toglie i denti del giudizio: due settimane dopo muore dissanguato TPI Ars, primo sì alla sanatoria edilizia. Insorgono le opposizioni

14:41Stadio, Orlando: "Il Palermo giocherà al Barbera, l'intesa è possibile" 14:41Con lo scooter investì e uccise un anziano e il suo cane, morto un trentenne 14:41Ars, primo sì alla sanatoria edilizi ...

Già respinto alla frontiera, torna in Italia: arrestato 26enne tunisino a Cefalù

14:25Già respinto alla frontiera, torna in Italia: arrestato 26enne tunisino a Cefalù 14:12Mascherine dalla Cina a Palermo, il video della donazione: "Ponte di solidarietà" 14:12Concessione, Orlando: ...

14:41Stadio, Orlando: "Il Palermo giocherà al Barbera, l'intesa è possibile" 14:41Con lo scooter investì e uccise un anziano e il suo cane, morto un trentenne 14:41Ars, primo sì alla sanatoria edilizi ...14:25Già respinto alla frontiera, torna in Italia: arrestato 26enne tunisino a Cefalù 14:12Mascherine dalla Cina a Palermo, il video della donazione: "Ponte di solidarietà" 14:12Concessione, Orlando: ...