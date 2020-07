C’è Barbara d’Urso in Una Voglia Assurda di J-Ax? Polemica sull’ultimo singolo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Anche Barbara d'Urso in Una Voglia Assurda di J-Ax? A fugare ogni dubbio è proprio Alessandro Aleotti, che spiega il motivo per il quale avrebbe inserito un episodio andato in onda a Pomeriggio 5 nel suo ultimo singolo, Una Voglia Assurda, che ha rilasciato dopo il lockdown. Le rime del brano si riferiscono all'ormai noto inseguimento compiuto da un elicottero ai danni di un uomo che avrebbe violato la quarantena per recarsi in spiaggia. Il video aveva fatto il giro delle televisioni e del web, scatenando reazioni controverse nel pubblico che ha assistito alla scena. Il chiarimento sul passaggio del testo incriminato arriva proprio da J-Ax (E se potessi andare al mare ora sopporterei tutto/anche quelli con il salvagente a fenicottero/e se in cielo vedo l’inviata di Non è la D’UrsoMi tiro giù il costume e le faccio l’elicottero), come ha ... Leggi su optimagazine

Barbara_xxx80 : C'é lui che ha il potere di farci sognare ed emozionare ??? #CanYaman E poi ci sono alcune di voi che invece hann… - bazzestrane : stanotte ho sognato che nelle storie instagram della barbara vedevo le bandiere lgbtq issate permanentemente in pia… - barbara_croci : @fabriggio C è solo l amore - Barbara_xxx80 : @myonlylovecan Infatti questa è un altra cosa che davvero non si può sentire..?? una c*****a mega colossale - toopinaa : si però perché non lo capite che victoria’s secret ha semplicemente degli standard (come tutte le case di moda)? co… -