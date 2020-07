Anticipazioni Chi l’ha visto? stasera in tv: il caso di Marco Vannini e l’inizio del processo d’Appello bis (Di mercoledì 8 luglio 2020) stasera in Tv su Rai 3 una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento Rai condotto da Federica Sciarelli. Appuntamento per questa sera alle 21:20. Chi l’ha visto?, puntata mercoledì 8 luglio 2020: il caso di Marco Vannini Nel corso della puntata in onda questa sera, mercoledì 8 luglio, il programma ‘Chi l’ha visto? torna a parlare e ad occuparsi del caso di Marco Vannini, il giovane ucciso mentre si trovava a casa della fidanzata a Ladispoli. Sta per iniziare il processo d’Appello bis per Antonio Ciontoli, la moglie e i due figli, dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso contro la riduzione della pena a 5 anni. Ospite in studio anche la mamma di Marco, Marina. Anticipazioni Chi l’ha visto, stasera in tv: il caso di Mauro Romano Novità poi su Mauro Romano, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

