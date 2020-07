Amazon Prime Video, finalmente arrivano i profili utente multipli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Amazon Prime Video si allinea finalmente ad alcuni dei suoi principali competitor come Netflix o Disney+, introducendo la possibilità di creare fino a sei diversi profili personali per ogni singolo account. Fino ad oggi infatti il profilo coincideva con quello di iscrizione ad Amazon, e non aveva importanza se invece del servizio usufruiva l’intera famiglia, magari su dispositivi differenti: il profilo per il log-in era sempre lo stesso ed era quindi impossibile personalizzare le preferenze. Ora invece la funzione “continua a guardare”, una lista di film e serie TV di cui si è interrotta la visione, sarà personalizzata per ciascun profilo. Resta invece immutato il limite di tre dispositivi su cui è possibile utilizzare lo stesso ... Leggi su ilfattoquotidiano

