Whirlpool | Fim-Fiom-Uilm annunciano lo sciopero | No alla chiusura dello stabilimento di Napoli

Il coordinamento nazionale Whirlpool di Fim, Fiom, Uilm esprime "fortissima contrarietà verso le posizioni assunte da Whirlpool e dal Ministero dello Sviluppo economico, ancora una volta finalizzate a propinare una generica reindustrializzazione per assecondare la chiusura dello stabilimento di Napoli e il disimpegno dall'Italia. Per questo motivo alla Direzione aziendale chiediamo di rispettare l'accordo del 2018, di chiarire il piano industriale per tutti gli stabilimenti del gruppo, di fugare i timori per il futuro di Carinaro, di cessare le operazioni di delocalizzazione delle funzioni di staff e di ritirare la decisione di chiusura di Napoli". "Al Governo- continuano i metalmeccanici- chiediamo di smettere di avallare l'impostazione aziendale e di svolgere finalmente quell'analisi dei costi del sito di Napoli che da un anno stiamo ...

Il coordinamento nazionale Whirlpool di Fim, Fiom, Uilm esprime “fortissima contrarietà verso le posizioni assunte da Whirlpool e dal Ministero dello Sviluppo economico, ancora una volta finalizzate a ...

Giorni bollenti, non solo in fatto di temperature, con l’estate che è entrata nel vivo. E chi pensava che, dopo mesi senza respiro per colpa dell’emergenza sanitaria, Conte potesse tirare un sospiro ...

