Verso Milan-Juventus: cosa aspettarsi dal big-match di questa sera? (Di martedì 7 luglio 2020) Ancora qualche ora d'attesa e il big-match della 31esima giornata di campionato che vedrà il Milan e la Juventus affrontarsi faccia a faccia a San Siro andrà finalmente in scena. Che gara aspettarsi? Chi avrà la meglio? Le aspettative per la partita di questa sono piuttosto alte in quanto si affronteranno due delle squadre attualmente più in forma di tutto il campionato: da quando la Serie A è tornata in campo dopo la sosta forzata dei mesi scorsi per via dell'emergenza Covid-19 il Milan e la... Leggi su 90min

