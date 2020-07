Stefano de Martino e Mariana Rodriguez nuova coppia? Il commento piccato dell’ex della modella (Di martedì 7 luglio 2020) Se non ci fossero Belen e Stefano de Martino chi animerebbe il gossip d’estate? Effettivamente da quando erano tornati insieme, il mondo del gossip non era stato più lo stesso. Battutacce a parte, dopo le anticipazioni del numero della rivista Chi in edicola questa settimana, sono arrivate le prime reazioni. Stefano De Martino non commenta e tace, Belen fa lo stesso. E nessun commento è arrivato da quella che dovrebbe essere la nuova fiamma del conduttore di Made in Sud anche se, a differenza di quello che si vede sul giornale, tra Belen e il suo nuovo fidanzato ci sono dei baci, tra de Martino e la Rodriguez, ben poco. In ogni caso Mariana Rodriguez per ora non ha nulla da dire, se la spassa con le sue amiche in giro per Pompei, come si può vedere dalle sue storie sui social. Stefano De Martino e Mariana Rodriguez, l’ex naufraga è a Napoli ... Leggi su ultimenotizieflash

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - granato_serena : RT @Una_Gioia_Mai: Stefano De Martino tradisce Emma con Belen Stefano De Martino tradisce Belen con Alessia Marcuzzi Stefano De Martino tra… - granato_serena : RT @mounds_shame: Domani su Chi: le foto di Stefano De Martino che ha trascorso il weekend in barca con Mariana Rosriguez e le foto di Bele… - Corriere : Belen bacia Gianmaria Antinolfi, il suo ex con un'altra «Rodriguez» - FmWorld_Italy : Stefano De Martino confermato alla conduzione del Festival di Castrocaro su Rai2 e Rai Radio2 -