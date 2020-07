Simona Ventura torna in Rai con un nuovo programma: l'indiscrezione e le critiche (Di martedì 7 luglio 2020) Stando alle anticipazioni di Davide Maggio, Simona Ventura si prepara a tornare in Rai con un nuovo programma, ma piovono subito aspre critiche. Leggi su comingsoon

TRASHPERSON18 : REALITY OUT OF CONTEXT AWARDS “MIGLIOR PERSONAGGIO ICONICO DEI REALITY ITALIANI” GARA A Simona Ventura Isola Dei F… - Notiziedi_it : Simona Ventura alla guida di un nuovo format su Rai 2? L’indiscrezione - Novella_2000 : Simona Ventura alla guida di un nuovo format su Rai 2? L’indiscrezione - __davidxx__ : Sogno una grande evento condotto da Alba Parietti, Paola Barale, Gemma Galgani, Evelina Christillin, Simona Ventura… - iamellico : RT @davidemaggio: BOOM! Ecco qual è il (magro) progetto di Simona Ventura per Rai2 -