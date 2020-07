Setién coccola Vidal: “Sta dando tantissimo al Barça. Vuole stare ancora con noi” (Di martedì 7 luglio 2020) Quique Setién, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in merito ad Arturo Vidal, il centrocampista ex Juventus che sta continuando a macinare prestazioni convincenti con la maglia del Barcellona. “Vidal sta dando tantissimo al Barcellona. E’ insostituibile. Mi ritengo fortunao ad avere un calciatore così. Vidal ha un contratto con noi e ha voglia di restare.” Foto: Twitter personale L'articolo Setién coccola Vidal: “Sta dando tantissimo al Barça. Vuole stare ancora con noi” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

