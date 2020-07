PS5 e Xbox Series X avranno delle GPU fantastiche ma non saranno sfruttate al massimo dalla 'maggior parte' degli sviluppatori (Di martedì 7 luglio 2020) PS5 e Xbox Series X saranno entrambe due macchine straordinarie, ed è chiaro che le console apporteranno miglioramenti significativi rispetto a PS4 e Xbox One. Tra i miglioramenti previsti, ovviamente, ci si aspetta una GPU più veloce e performante.Sebbene ci sia un divario tra PS5 e Series X sulla carta, è chiaro che gli sviluppatori avranno più potenza con cui lavorare, ma esattamente quanti studi cercheranno di sfruttare appieno le GPU next-gen? Secondo Jan Kavan, CEO di CBE Software - creatori di Someday You'll Return - non molti.In un'intervista con Gamingbolt Kavan ha detto che sicuramente grandi studi AAA, come Naughty Dog, useranno tutta la potenza a disposizione ma, probabilmente, la maggior parte degli sviluppatori del settore non spingerà gli hardware ai limiti allo stesso modo.Leggi altro... Leggi su eurogamer

