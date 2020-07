Ponte Morandi, il procuratore Cozzi a Sette Storie (Rai1): “Poteva crollare in qualsiasi momento” (Di martedì 7 luglio 2020) “Mi sento di affermare con la massima tranquillità che questo Ponte poteva crollare in qualsiasi momento”. Lo dice Francesco Cozzi, procuratore capo di Genova, che indaga sul crollo del Ponte Morandi dal primo momento, in un’intervista esclusiva, sotto il nuovo Ponte, concessa a Monica Maggioni per il programma “Sette Storie”, in onda ogni lunedì alle 23,30 su Rai1. “Poteva crollare in qualsiasi momento – ripete Cozzi a poche settimane dall’inaugurazione del nuovo Ponte. “È crollato mentre c’erano quelle 43 povere vittime, poveri nostri fratelli, ma poteva crollare quando ci passavano sopra tre pullman di turisti diretti all’imbarco, magari con 90 – 100 persone a bordo. Poteva esserci il crollo quando erano tutti quanti in coda fermi con gli stop dei Tir di 30 – 40 – 50 tonnellate ... Leggi su ilfattoquotidiano

