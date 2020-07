Per l'Istat primi segni di ripresa con allentamento lockdown (Di martedì 7 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime settimane, i dati disponibili sull'andamento dell'economia mondiale hanno iniziato a registrare i primi segnali di ripresa dell'attività produttiva legati al progressivo allentamento del lockdown. Permangono limitazioni agli spostamenti internazionali che producono effetti negativi su trasporti aerei e turismo. Lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana. Anche gli indicatori congiunturali italiani di maggio – osserva l'Istituto di statistica – catturano i primi segni di ripresa dei ritmi produttivi dopo le marcate contrazioni registrate a marzo e aprile. A maggio, rispetto ad aprile, sono aumentate le esportazioni extra-Ue mentre a giugno il miglioramento della fiducia appare generalizzato tra i settori economici. I dati su redditi, consumi e mercato del lavoro sembrano riflettere gli effetti delle ... Leggi su liberoquotidiano

