Musa Juwara, chi è il calciatore del Bologna? Età, storia, carriera (Di martedì 7 luglio 2020) Conosciamo meglio il talento in forza ai rossoblù Musa Juwara, arrivato in Italia con un barcone del 2016. Età, altezza, storia e carriera del ragazzo gambiano Fonte Instagram – @MusaJuwaraUn goal alle volte può cambiare la vita. È ciò che è successo a Musa Juwara attaccante del Bologna classe 2001, che grazie alla sua prodezza contro l’Inter a San Siro si è guadagnato gli onori delle cronache. Un’attenzione mediatica che ha fatto venire alla luce la sua storia, contrassegnata da un passato arduo e con un futuro tutto da scrivere, che si si preannuncia di gran lunga più roseo. Andiamo a ripercorrere le tappe che l’hanno portato fino alla marcatura alla scala del calcio, uno dei teatri in cui si sono esibiti campioni che hanno fatto la storia di questo sport. Musa Juwara età, storia, ... Leggi su chenews

