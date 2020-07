Milan-Juventus, i convocati da Sarri: compaiono Chiellini e Alex Sandro (Di martedì 7 luglio 2020) La lista dei giocatori convocati da Maurizio Sarri per Milan-Juventus, match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2019/2020. Il tecnico ha convocato 22 giocatori per la gara di stasera a San Siro: come risaputo sono out per squalifica Dybala e De Ligt, mentre tornano in lista i nomi di Chiellini e Alex Sandro. I due difensori, tuttavia, non partiranno titolari contro i rossoneri. Questo l’elenco completo dei giocatori: Portieri: Szczesny, Buffon, PinsoglioDifensori: Chiellini, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, CoccoloCentrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, MuratoreAttaccanti: Ronaldo, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni. Leggi su sportface

