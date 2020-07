Meteo 7 luglio 2020: le previsioni per la giornata di oggi (Di martedì 7 luglio 2020) Meteo 7 luglio 2020: brusco stop al caldo, irrompono fresche correnti da Nord, con drastico abbattimento delle temperature. I dettagli previsionali. La coda di una perturbazione nord atlantica, dopo aver sfiorato l’Italia di nord est, proseguirà la sua corsa verso i Balcani. Al suo seguito, però, faranno irruzione fresche e tese correnti settentrionali con un brusco abbattimento soprattutto sui settori orientali della nostra penisola. Vediamo nel dettaglio il Meteo per la giornata di oggi 7 luglio 2020. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Sciopero trasporti a Roma: quali le fasce garantite Meteo 7 luglio 2020: i dettagli previsionali Meteo 7 luglio 2020 (Getty Images) Nord Ovest Poco nuvoloso al mattino con ventilazione a tratti sostenuta di maestrale. Rasserena decisamente nel pomeriggio. Temperature gradevoli con valori compresi ... Leggi su bloglive

alcinx : RT @TgrAltoAdige: #Buongiorno! Vi proponiamo le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, martedì 7 luglio. Il #meteo. In #AltoAdige alt… - TgrAltoAdige : #Buongiorno! Vi proponiamo le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, martedì 7 luglio. Il #meteo. In… - cjmimun : RT @Corriere: Le previsioni meteo per martedì: dal super caldo al crollo di 10° - cjmimun : RT @fanpage: Meteo #7luglio, Italia divisa in due, scatta l'allerta per alcune regioni - fanpage : Meteo #7luglio, Italia divisa in due, scatta l'allerta per alcune regioni -