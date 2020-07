Manuel Fernandes: “Ronaldo non è il più talentuoso con cui ho giocato” (Di martedì 7 luglio 2020) Cristiano Ronaldo è considerato uno dei calciatori più talentuosi di sempre, ma non tutti sono dello stesso parere. Il connazionale Manuel Henrique Tavares Fernandes, attualmente centrocampista del Krasnodar, ha avuto la possibilità di giocare con diversi talenti del pallone e, come riportato da Sportx, ha dichiarato chiaramente: “Non posso dire che Cristiano Ronaldo sia il giocatore col maggiore talento col quale abbia mai giocato“. “Se lo facessi sarebbe ingiusto nei confronti di calciatore del calibro di David Silva, David Villa, Figo e Deco” ha precisato Fernandes, “ognuno di questi ha avuto un livello fantastico, sapevano letteralmente fare tutto sul campo“. Leggi su sportface

