Lutto nel mondo del cinema: è morto l’attore Tilo Pruckner (Di martedì 7 luglio 2020) Piange il mondo del cinema mondiale: a 79 anni ed a causa di un’insufficienza cardiaca, è morto l’attore tedesco Tilo Pruckner, mito degli anni ’80. Una morte inattesa che fa piombare nella tristezza il mondo del cinema mondiale. E’ morto all’età di 79 anni l’attore tedesco Tilo Pruckner, uno dei grandi interpreti del cinema degli anni ’80. Ricordato principalmente per il suo ruolo all’interno de “La Storia Infinita”, Tilo Pruckner si è spento in queste ore a Berlino a causa di un’insufficienza cardiaca. Una carriera ricca di successi quella di Pruckner che ha recitato, nel corso di tutta la carriera, in circa 230 tra film e Serie TV. Amatissimo in Germania, Pruckner raggiunse la fama internazionale grazie al sopracitato La Storia Infinita e, negli ultimi mesi pre-covid, ... Leggi su bloglive

