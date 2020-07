Loredana Bertè omaggia sui social Ennio Morricone ma commette una clamorosa gaffe: ecco cos’è successo (Di martedì 7 luglio 2020) Tutto il mondo dello spettacolo si è stretto attorno alla famiglia del Maestro Ennio Morricone per le condoglianze. Moltissimi cantanti, ma anche personalità della politica hanno voluto ricordare, sui social e in diverse interviste, il genio e la classe del grande compositore scomparso. Anche Loredana Bertè ha partecipato con un post sui social: “Voglio ricordare il grandissimo Maestro Ennio Morricone con il ‘suo’ The Godtfather”, accompagnato dal link della colonna sonora de “Il Padrino”. C’è chi si è accorto subito del “piccolo” problema. La colonna sonora del celebre film di Francis Ford Coppola è stata firmata da un altro celebre compositore, Nino Rota che è morto nel 1979. Tra i commenti del post si sono riversati una valanga di battute comiche, ma c’è anche chi, ... Leggi su ilfattoquotidiano

