"Io cattolico con la sclerosi voglio l'eutanasia come Dj Fabo" (Di martedì 7 luglio 2020) Novecento italiani hanno scritto alla Associazione Coscioni chiedendo aiuto per morire come Fabiano Antoniani in Svizzera, visto che in Italia il parlamento non ha ancora fatto una legge nonostante gli inviti della Consulta. E domani a Massa il processo a Marco Cappato e Mina... Leggi su repubblica

Ultime Notizie dalla rete : cattolico con "Io cattolico con la sclerosi voglio l'eutanasia come Dj Fabo" la Repubblica DDL Zan, intervista alla senatrice Alessandra Maiorino: “Il testo non va toccato, saremo compatti”

A pochi giorni dal deposito del testo base della legge contro l’omotransfobia e la misoginia abbiamo intervistato la senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino, prima firmataria di un DDL pr ...

Economia: Università Cattolica, oggi webinar su Mes e “Recovery Fund” con scenari e prospettive nazionali ed europee

Come verranno impiegate le risorse del “Recovery Fund”? Conviene o no attivare il Mes? Quali i settori dell’economia e della società su cui puntare e i progetti sui quali vale la pena investire per in ...

