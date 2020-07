Inter, aperto un canale Telegram ufficiale: è il primo club a farlo (Di martedì 7 luglio 2020) L’Inter ha aperto un canale Telegram. La società nerazzurra sbarca sul servizio di messaggistica istantanea e broadcasting ed è il primo club di calcio a farlo. Attravero il canale t.me/Inter gli iscritti (gratuitamente, ovviamente) potranno ricevere notizie, aggiornamenti in tempo reale e video sulla squadra nerazzurra, contenuti che potranno essere consultati in maniera molto semplice e intuitiva, avvicinando così ulteriormente il tifoso ai propri beniamini. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Inter aperto Inter, aperto un canale Telegram ufficiale: è il primo club a farlo Sportface.it Elin Le Menestrel entra nel team internazionale Salewa

Il suo è un cognome noto nella comunità del climbing francese e internazionale, ma la giovane Eline Le Menestrel sta scrivendo un capitolo del tutto nuovo e personale della storia della propria famigl ...

Due focolai di coronavirus in Campania, 30 positivi in due province

Il focolaio risulta al momento spento. Resta l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto per gli abitanti di Mondragone. Ieri il Governatore Vincenzo De Luca ha messo in guardia i ...

