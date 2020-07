Incendi Sicilia: vasto rogo nel Catanese, evacuazioni in corso (Di martedì 7 luglio 2020) Incendio boschivo a Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. Coinvolto il tetto di un’abitazione di tre piani, informano i vigili del fuoco, ed evacuate precauzionalmente 20 persone. Per contrastare le fiamme i pompieri hanno attivato due elicotteri e quattro squadre a terra.L'articolo Incendi Sicilia: vasto rogo nel Catanese, evacuazioni in corso Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

MOTTA SANT'ANASTASIA (Catania) - Vigili del fuoco distaccamento di Paternò, affiancati da personale della Forestale, stanno intervenendo a Sieri, in contrada Belvedere a Motta S. Anastasia, per un inc ...

Pineta in fiamme nel Ragusano, mezzi aerei in azione per spegnere il rogo

Un vasto incendio in provincia di Ragusa ha interessato la riserva di pino d’Aleppo a Vittoria. Per salvare la pineta sono entrate in azione due squadre dei vigili del fuoco, oltre a contingente della ...

