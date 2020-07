Emma Marrone, la sua prima come giudice di X Factor: ecco com’è andata (Di martedì 7 luglio 2020) Un’emozione incredibile per la cantante salentina Emma Marrone, che ha cominciato la sua nuova avventura come giudice di X Factor. ecco com’è andata Fonte foto: Getty ImagesSono incominciate le audizioni di X Factor 2020. Quest’anno ci saranno tante novità, a partire dai giudici. Infatti una new entry molto importante farà felice tantissimi fan: Emma Marrone sarà uno dei giudici per questa edizione che si prospetta scoppiettante. Emma non è la sola a vestire per la prima volta i panni di giudice, in sua compagnia ci sarà anche Hell Raton, un discografico punto di riferimento della scena rap italiana. Oltre ai nuovi ingressi, troveremo anche due vecchie conoscenze: Manuel Agnelli, leader degli Afterhours e Mika, che aveva già conquistato il pubblico delle passate edizioni con la sua simpatia e la sua ... Leggi su chenews

