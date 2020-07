Dl Semplificazioni, Conte: «Via libera a 130 opere, trampolino di lancio per il Paese» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il decreto Semplificazioni «è il trampolino di lancio di cui l'Italia ha bisogno in questo momento». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi... Leggi su ilmattino

petergomezblog : Decreto #Semplificazioni, #Conte: “Approvate 130 opere. Appalti più veloci, fermiamo paura della firma. Niente spaz… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. Buco nel decreto ri… - CarloStagnaro : Ecco perché le 'Semplificazioni' di Conte sono ancora complicate - Sabina1956 : RT @petergomezblog: Decreto #Semplificazioni, #Conte: “Approvate 130 opere. Appalti più veloci, fermiamo paura della firma. Niente spazi ad… - lapennanicola65 : RT @petergomezblog: Decreto #Semplificazioni, #Conte: “Approvate 130 opere. Appalti più veloci, fermiamo paura della firma. Niente spazi ad… -