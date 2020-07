Dl semplificazioni: Conte, 'trampolino di lancio per rilancio paese' (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Agli stati generali dell'economia è arrivato un appello corale a ridurre le burocrazie e far correre il paese. Noi siamo sempre convinti di questa priorità e l'abbiamo realizzata con un decreto che semplifica, velocizza, digitalizza, sblocca una volta per tutte i cantieri e gli appalti. Questo decreto è il trampolino di lancio di cui l'Italia ha bisogno", per uscire dall'emergenza "è necessario, per renderlo più agile e competitivo". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Oggi il rapporto con la Pa è vissuta dai cittadini come un percorso a ostacoli, una strada tortuosa in cui finiscono per impantanarsi anche i progetti migliori", compresi quelli "dei giovani che vogliono lanciare start up e si ritrovano impantanati. Vogliamo migliorare tutto questo, lo facciamo con questo dl che ... Leggi su iltempo

