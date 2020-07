Decreto Semplificazioni, Conte: “Approvate 130 opere. Appalti più veloci, fermiamo paura della firma. Niente spazi ad appetiti criminali” (Di martedì 7 luglio 2020) Un Decreto che “sblocca una volta per tutte i cantieri e gli Appalti”, per offrire “una strada a scorrimento veloce” perché “l’Italia deve correre ma alziamo anche gli autovelox: non vogliamo offrire spazio ad appetiti criminali che alterano la concorrenza e fanno guadagni indebiti”. Il premier Giuseppe Conte insiste sulla portata del provvedimento approvato in nottata dal Consiglio dei ministri: Semplificazioni che il presidente del Consiglio ha individuato come la priorità, la prima riforma da presentare in Europa nel tour delle capitali che comincerà subito dopo la conferenza stampa. “Abbiamo approvato l’elenco di 130 opere strategiche Italia veloce individuate specificamente dal Mit, a queste aggiungiamo quelle per le Olimpiadi e quelle di competenza di altri ministeri, sanità, carceri, polizia”, ... Leggi su ilfattoquotidiano

CarloStagnaro : [thread] Il cdm ieri ha approvato (salvo intese) il decreto #semplificazioni per accelerare gli appalti pubblici. P… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. Buco nel decreto ri… - NicolaPorro : Il #decretosemplificazioni è costituito da articoli che riguardano tutto. E una cosa l'abbiamo capita... Il video-c… - Giacomo2500 : @GiuseppeConteIT - Agenzia_Ansa : #Conte: 'Vogliamo ancora più legalità e trasparenza: saranno facilitati i protocolli di legalità presso il minister… -