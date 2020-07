Coronavirus, oggi dati molto confortanti: crollano i nuovi casi, aumentano i tamponi e i guariti [DATI, GRAFICI e TABELLE] (Di martedì 7 luglio 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati altri 30 morti, 574 guariti e 137 nuovi casi su 43.219 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,31% dei test processati, il risultato migliore degli ultimi giorni. Una giornata quindi molto confortante dopo le brutte notizie dei due giorni scorsi, evidentemente da inquadrare come un piccolo aumento isolato rispetto a un trend di ritirata del virus che continua. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 241.819 casi totali 34.899 morti 192.241 guariti Torna a diminuire il numero delle persone attualmente positive: ad oggi, infatti, in Italia abbiamo 14.242 soggetti positivi al Covid-19. Questi pazienti sono così suddivisi: 940 ricoverati in ospedale (6,6%) 70 ricoverati in terapia intensiva (0,5%) 13.232 in isolamento ... Leggi su meteoweb.eu

