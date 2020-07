Coronavirus, il ministro Speranza: “Tso? Impostazione securitaria non nostra” (Di martedì 7 luglio 2020) “Stiamo valutando con i nostri tecnici con i nostri degli uffici legislativi se è il caso di ritoccare questo tipo di Impostazione però non vorrei che passasse un messaggio sbagliato: l’Impostazione securitaria non è la nostra“. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza a “In onda” su La7 a proposito di trattamenti sanitari obbligatori per i contagiati da Covid-19. Il ministro sta valutando l’ipotesi dei trattamenti sanitari obbligatori “con molta cautela e con molta attenzione perché quando si toccano le libertà personali non sono mai cose da fare cuore leggero, però lo stiamo valutando con grande serietà”. “Sono stati mesi molto difficili per il nostro Paese – ha aggiunto – e la stragrande maggioranza degli italiani sono stati straordinari. Ecco ... Leggi su meteoweb.eu

