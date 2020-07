Convocati Milan per la Juve: ancora fuori Castillejo (Di martedì 7 luglio 2020) Stefano Pioli ha diramato la lista dei Convocati per la sfida contro la Juve. Ecco i giocatori disponibili per il Milan Questa sera alle 21:45 a San Siro scenderanno in campo Milan e Juve. Le due formazioni si affronteranno nel big match valido per la 31esima giornata di Serie A. Ecco i Convocati rossoneri: ancora out Castillejo. Portieri: Begovic, A. Donnarumma, G. Donnarumma.Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernandez, Kjaer, Laxalt, Romagnoli.Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paquetá, Saelemaekers.Attaccanti: Colombo, Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

