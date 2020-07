Campo rom Castel Romano: notificati gli sgomberi, via entro settembre (Di martedì 7 luglio 2020) L’aria della campagna elettorale sta svegliando i politici. E i primi effetti si vedono al Campo rom di via Pontina, a Castel Romano. Porta la firma di Marco Cardilli, vice capo di Gabinetto della sindaca Virginia Raggi con delega in materia di Sicurezza Urbana e direttore ad interim dell’Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti del Comune di Roma il documento notificato lo scorso 3 luglio alle 28 famiglie dell’area F del “villaggio” di Castel Romano. Lo denuncia in una nota l’Associazione 21 luglio che riporta il testo della lettera in cui i destinatari sono invitati a “lasciare il modulo abitativo chi attualmente occupa da cose e persone entro e non oltre il 10 settembre 2020”. “Per rendere più ‘accettabile’ la decisione – prosegue la nota – il Comune di Roma offre la possibilità alle famiglie ... Leggi su ilcorrieredellacitta

matteosalvinimi : Testimonianze di vita vera di chi convive con aggressioni, furti, incendi e violenze dal campo Rom adiacente. Da se… - matteosalvinimi : #Salvini: Oggi sono stato in deposito ATAC alla Magliana. Dove ci sono sassaiole perché il deposito convive con un… - CorriereCitta : Campo rom Castel Romano: notificati gli sgomberi, via entro settembre - romatoday : Castel Romano, @virginiaraggi cede al pressing e sale sulla ruspa: l'area dei roghi verrà sgomberata a settembre - takoda86 : RT @Striscia: Un campo rom regolare, con diverse famiglie e diversi bambini e con un sacco di problemi legati alle norme igienico sanitarie… -