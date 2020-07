Calenda a In Onda: “Sono per un governo larghissimo anche con Berlusconi e Zaia”. E attacca Emiliano (Di martedì 7 luglio 2020) Ospite di In Onda su La7, il leader di Azione Carlo Calenda ha parlato di svariati temi legati alla stringente attualità politica. A partire dall’ipotesi della creazione di un governo che comprenda forze di centrosinistra e centrodestra (come d’altra parte – sottolinea lui – avviene in Europa): “Io sono per un governo larghissimo, il più … L'articolo Calenda a In Onda: “Sono per un governo larghissimo anche con Berlusconi e Zaia”. E attacca Emiliano NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

InOndaLa7 : #Calenda contro i Cinque Stelle: 'Siamo il paese più ignorante d'Europa, il M5S dà un messaggio negativo quando dic… - InOndaLa7 : Carlo #Calenda: 'La foto di #Conte al Cinema America è raccapricciante, andrebbe messa vicino a quella con #Salvini… - La7tv : #inonda Carlo #Calenda: 'Sono per un governo larghissimo, anche con Forza Italia e i pezzi più intelligenti della L… - DarioPanzac89 : RT @DAVIDPARENZO: E anche ieri, a In Onda...Calenda su La7: 'Sono per un governo larghissimo con Berlusconi e pezzi intelligenti della Lega… - gianmarco__p : RT @DAVIDPARENZO: E anche ieri, a In Onda...Calenda su La7: 'Sono per un governo larghissimo con Berlusconi e pezzi intelligenti della Lega… -