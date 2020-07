Bonus affitti 2020: come funziona (Di martedì 7 luglio 2020) Bonus affitti nel Dl Cura Italia e nel Dl Rilancio Il nuovo Bonus affitti 2020A chi spetta il BonusDiminuzione del fatturatoUtilizzo del creditoBonus affitti nel Dl Cura Italia e nel Dl RilancioTorna suCon l'approvazione del D.L. Rilancio, avvenuta il 13 maggio e in vigore dal 19 maggio 2020, il Governo ha cercato di fornire una risposta particolarmente incisiva e quanto più possibile immediata alle molte difficoltà che hanno dovuto affrontare famiglie, lavoratori e imprese in questi mesi di arresto forzato a causa dell'emergenza Coronavirus.Una delle maggiori problematiche è stata quella relativa tematica delle c.d. locazioni commerciali. Infatti, nonostante il lockdown, molti commercianti hanno dovuto comunque continuare a pagare gli affitti dei propri locali pur non potendo svolgere l... Leggi su studiocataldi

