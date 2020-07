Amy Cooper, La donna che ha ingiustamente chiamato il 911 contro un afroamericano, è stata formalmente accusata (Di martedì 7 luglio 2020) A New York, una donna bianca deve affrontare accuse penali per aver chiamato il 911 quando un uomo afroamericano le aveva semplicemente chiesto di mettere al guinzaglio il suo cane a Central Park. L’incidente è successo lo stesso giorno, il 25 maggio, in cui George Floyd è morto in custodia della polizia di Minneapolis, scatenando le proteste anti-razzismo del movimento Black Lives Matter in tutto il mondo. Amy Cooper, il cui nome è diventato virale quando il video in cui chiama il 911 è stato diffuso su tutti i social lo scorso Maggio, è accusata di aver riportato un incidente falso alla polizia, un reato per il quale rischia fino ad un anno di reclusione. il video mostra la donna accusare l’uomo afroamericano, che stava praticando birdwatching nel parco, di averla minacciata. In seguito all’accaduto, Amy Cooper è stata ... Leggi su giornalettismo

