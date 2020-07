AdSP, opere pubbliche per 194 milioni a Salerno: l’elenco (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Lavori in corso per 163 milioni, altri in procinto di partire per un valore di 31 milioni: in totale l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale sta investendo su Salerno oltre 194 milioni di euro. Il dettaglio è in una tabella pubblicata con il magazine-house organ. I lavori in corso riguardano Porta Ovest, laddove lo schema fa esplicito riferimento alla costruzione della rampa di collegamento tra l’autostrada (uscita tunnel) e le gallerie in località Cernicchiar (foto); all’escavo nel porto commerciale; alla messa in sicurezza del ‘Masuccio Salernitano’; alla scogliera frangiflutti di Santa Teresa. Il lavoro da avviare, per portata economica più importante, riguarda la risagomatura dell’imboccatura del porto commerciale, con allungamento del molo di sovraflutto e ... Leggi su anteprima24

"E' stato un gran lavoro di squadra quello che ha condotto all'approvazione del testo definitivo del progetto esecutivo in attuazione dell'accordo di programma tra Regione Liguria, Provincia di Savona ...

LA SPEZIA - Andrea Fontana (Dario Perioli spa) è stato confermato Presidente dell’Associazione Spedizionieri del Porto della Spezia dall’assemblea alla quale hanno partecipato tutti i rappresentanti d ...

